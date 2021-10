DB: la stampante 3D semplifica la manutenzione dei treni a Norimberga e Neumünster

(FERPRESS) – Roma, 28 OTT – Deutsche Bahn (DB) sta passando alla stampa 3D industriale per poter riparare i suoi treni più velocemente e più facilmente. Nelle officine di manutenzione di Norimberga e Neumünster, l’azienda mette in funzione per la prima volta le proprie macchine da stampa 3D di grande formato e particolarmente potenti. Producono strumenti e ausili per i dipendenti, ma anche pezzi di ricambio in plastica per treni.

Pubblicato da AB il: 28/10/2021 h 14:06 - Riproduzione riservata