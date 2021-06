DB: il German Mobility Award 2021 va al progetto Digital S-Bahn Hamburg per le prime ferrovie automatizzate della Germania

(FERPRESS) – Roma, 9 GIU – Quest’anno il German Mobility Award va al progetto Digital S-Bahn Hamburg. Il team di Deutsche Bahn e Siemens Mobility sta mettendo su rotaie le prime ferrovie automatizzate della Germania. In collaborazione con la città di Amburgo, quattro treni della S-Bahn di Amburgo con passeggeri a bordo saranno controllati digitalmente per il Congresso ITS di ottobre. Vantaggio della tecnologia, che è stata recentemente sviluppata dal 2018: Maggiore accesso ai binari esistenti, con maggiore affidabilità e minor consumo di energia.

Pubblicato da GR il: 9/6/2021 h 14:20 - Riproduzione riservata