DB espande la sua posizione di leader nell’uso dell’elettricità verde. Sottoscritti tre nuovi contratti

(FERPRESS) – Roma, 23 NOV – Deutsche Bahn sta espandendo la sua posizione di leader in Germania nell’uso dell’elettricità verde. DB, che è già il maggior utilizzatore di elettricità verde in Germania, si è assicurata un’ulteriore crescita per i prossimi anni attraverso tre nuovi contratti con una capacità di circa 780 gigawattora di elettricità verde da energia idroelettrica, eolica e solare. Con questo solo importo sarebbe possibile far viaggiare circa 40.000 treni al giorno in tutta la Germania per circa 23 giorni.

23/11/2020