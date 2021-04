DB e la BDL concordano un piano d’azione per la cooperazione e una maggiore protezione del clima

(FERPRESS) – Roma, 15 APR – L’Associazione federale dell’industria aeronautica tedesca (BDL) e la Deutsche Bahn (DB) stanno lanciando un piano d’azione congiunto per rafforzare il collegamento in rete dei modi di trasporto e ridurre le emissioni di gas a effetto serra nel settore dei trasporti. Nella dichiarazione firmata oggi a Berlino, le due parti annunciano che prenderanno una serie di misure per migliorare le interfacce tra le modalità di trasporto e l’offerta di mobilità in modo che più viaggiatori sceglieranno la ferrovia, soprattutto quando si recano negli aeroporti hub.

