(FERPRESS) – Roma, 6 OTT – DB Cargo offrirà nuovi collegamenti da e per i due porti più grandi d’Europa a Rotterdam e Anversa. Da dicembre, questi nuovi collegamenti giornalieri collegheranno i porti occidentali con i più importanti hub economici della Germania. Dal prossimo anno, il volume di trasporto su questi collegamenti crescerà di circa 100.000 container all’anno.

