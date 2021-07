DB: al via un nuovo impianto ferroviario a Cottbus. La costruzione inizierà nel 2022

(FERPRESS) – Roma, 27 LUG – DB aprirà un nuovo impianto ferroviario a Cottbus: la costruzione inizierà nel 2022 e sono già in corso misure preparatorie come l’esplorazione del terreno. Ciò significa che il rafforzamento strutturale nella regione sta procedendo rapidamente. Verranno creati anche nuovi posti di lavoro: entro il 2024 DB assumerà più di 500 nuovi dipendenti, e altri 700 nuovi posti di lavoro verranno aggiunti entro il 2026. Il nuovo stabilimento di Cottbus creerà un totale di 1.200 nuovi posti di lavoro industriali altamente qualificati.

