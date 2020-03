DB: al via l’ultima fase di costruzione del collegamento ferroviario fino al porto di JadeWeserPort

(FERPRESS) – Roma, 2 MAR – Al via la fase di costruzione per l’espansione della linea ferroviaria fino al porto tedesco di acque profonde di JadeWeserPort. L’inizio è stato dato oggi da Enak Ferlemann, Sottosegretario di Stato presso il Ministero federale dei trasporti e delle infrastrutture, insieme con Ronald Pofalla, Direttore delle infrastrutture della Deutsche Bahn AG e Berend Lindner, Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell’economia, del lavoro, dei trasporti e della digitalizzazione della Bassa Sassonia durante una cerimonia. Entro la fine del 2022, la linea Oldenburg – Wilhelmshaven Hauptbahnhof sarà completamente a doppio binario ed elettrificata.

