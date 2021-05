DB accende il turbo per rinnovare il look di circa 1.000 stazioni in Germania

(FERPRESS) – Roma, 11 MAG – Grazie alla nuova edizione del programma “stazioni ferroviarie immediate” di Deutsche Bahn (DB) e del Ministero Federale dei Trasporti e delle Infrastrutture Digitali (BMVI), Deutsche Bahn rende le sue stazioni ancora più attraenti per tutti i viaggiatori: con 120 milioni di euro da il programma federale di stimolo economico, lo sta ancora rinnovando 1.000 stazioni ferroviarie ogni anno, continuando così la sua offensiva per stazioni più comode e belle. Le misure in oltre 80 stazioni sono già state completate e il lavoro è in pieno svolgimento in altre 200 stazioni, inclusi nuovi design di pareti e pavimenti, informazioni più semplici e opzioni di orientamento e posti a sedere più comodi. Al fine di migliorare il bilancio energetico, DB sta convertendo l’illuminazione delle stazioni in LED in molti luoghi. L’obiettivo chiaro: conquistare più persone per il trasporto ferroviario ecocompatibile al fine di promuovere ulteriormente la mobilità e il cambiamento climatico.

Pubblicato da AB il: 11/5/2021 h 10:59 - Riproduzione riservata