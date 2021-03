Darsena di Livorno: Baccelli, indagine su benzopirene sarà affidata a due laboratori diversi

(FERPRESS) – Livorno, 16 MAR – Il punto sulle prospettive della Darsena Europa di Livorno è stato fatto questa mattina in aula dall’assessore regionale alle Infrastrutture Stefano Baccelli. In particolare, riguardo alle ultime notizie che segnalano il rilevamento di un livello anomalo di benzopirene in uno dei campioni (su sei complessivi) di cozze allocati come rilevatori di qualità ambientale nell’area in cui è prevista la realizzazione della Darsena Europa, in seguito al quale il ministero della Transizione ecologica non avrebbe proceduto alla convocazione della Conferenza dei servizi, Baccelli ha affermato che “l’obiettivo è indagare sul superamento del limite in quest’area, che è sotto monitoraggio dal 2001”.

