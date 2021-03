“Dare strada alle biciclette”: dal Centro Studi FIAB il vademecum sui nuovi provvedimenti del CdS per la sicurezza ciclabile

(FERPRESS) – Roma, 24 MAR – Trasformare le nostre città a misura di bicicletta si può e non è solo una prerogativa del Nord Europa come il luogo comune lascia credere. Un nuovo passo per essere sempre al fianco delle amministrazioni locali nel sostenere le loro politiche bike friendly arriva da FIAB-Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta che ha presentato oggi il manuale “Dare strada alle biciclette. I nuovi provvedimenti del Codice della Strada per favorire la sicurezza ciclabile”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 24/3/2021 h 16:13 - Riproduzione riservata