Danimarca: 55 autobus elettrici consegnati per Odense e l’area metropolitana di Copenaghen

(FERPRESS) – Roma, 17 FEB – Keolis ha ricevuto 55 autobus completamente elettrici, prodotti da Yutong, di cui 35 saranno assegnati alla rete di Zealand e Falster nella grande area di Copenaghen ed entreranno in servizio commerciale nel giugno 2021. I restanti 20 saranno assegnati a Odense dalla primavera 2021 in poi.

Gli e-bus sono stati acquistati da Keolis a seguito dell’aggiudicazione di due contratti nel 2020:

– uno il 14 aprile, da Movia, l’Autorità per i trasporti pubblici (PTA) nella Danimarca orientale, per gestire e mantenere un totale di 47 autobus, di cui 35 completamente elettrici, intorno alla Zelanda e Falster per un periodo di dieci anni.

– uno il 30 aprile, da FynBus, il PTA di Odense, per continuare a gestire la rete di autobus della città per altri quattro anni. La rete comprende 70 autobus urbani, 20 dei quali vengono sostituiti da autobus completamente elettrici.

Gli autobus elettrici Yutong sono lunghi 12 metri e possono trasportare 62 passeggeri. Questi autobus a emissioni zero contribuiranno a migliorare la qualità dell’aria e la qualità della vita nella regione.

Gli e-bus verranno ricaricati nei rispettivi depositi2 per un massimo di sei ore notturne e avranno un’autonomia fino a 350 km. Fino al completamento del nuovo deposito a Korsø, i 35 ebus per la rete Zealand e Falster saranno temporaneamente parcheggiati a Odense, dove verrà eseguita l’installazione dei sistemi di ticketing e bus IT.

Keolis testerà i veicoli e formerà un totale di 395 conducenti e 20 addetti alla manutenzione nei prossimi due mesi. La formazione riguarderà la sicurezza, la guida ecologica, la ricarica e la manutenzione preventiva e correttiva, compresi i sistemi ad alta tensione, i sistemi di dispacciamento e monitoraggio.

Keolis è presente in Danimarca dal 2000, dove gestisce circa 500 autobus in nove città. Keolis è responsabile di due delle reti di metropolitana leggera del paese, una ad Aarhus aperta a dicembre 2017 e un’altra a Odense, che dovrebbe aprire nell’agosto 2021. Keolis impiega 1.600 persone in Danimarca.

Pubblicato da AB il: 17/2/2021 h 15:58 - Riproduzione riservata