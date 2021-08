Daniele Corti (Ferrovia Vigezzina) : molto lavoro e cambiamenti nei prossimi 10 anni. SSIF e FART, tanta sostanza per la ferrovia di confine

(FERPRESS) – Roma, 5 AGO – Vigezzina-Centovalli, un nome ed un programma. Ferrovia storica e ferrovia turistica, ma volendo anche ferrovia per il trasporto regionale. Dal primo di agosto ricominciano dieci anni di storia, dopo l’approvazione, per Legge, della concessione alla società Subalpina di Imprese Ferroviarie. “Dall’inizio delle attività nel 1912, come diceva il comunicato di qualche giorno fa “si sono succedute le generazioni, ma lo spirito di corpo, la dedizione e la generosità dei lavoratori della Vigezzina sono rimasti sempre gli stessi e la proroga ottenuta è innanzitutto un riconoscimento per tutti loro e uno stimolo di fiducia per il consolidamento del livello occupazionale e della struttura organizzativa”. Daniele Corti è il Direttore Generale della Società Subalpina di Imprese Ferroviarie concessionaria della ferrovia Domodossola – Confine Svizzero.

Confessi che ve l’aspettavate di essere prorogati per altri dieci anni. Non mi dica che c’erano possibili concorrenti…

In realtà è in vigore un trattato internazionale tra Italia e Svizzera – approvato con legge dai due Stati – che all’Art. 1 prevede che: “I due Governi si impegnano a far assicurare l’esercizio della ferrovia a scartamento ridotto da Locarno (Svizzera) a Domodossola (Italia) in base alle concessioni date in Svizzera alle Società delle tramvie di Locarno, della ferrovia Locarno–Pontebrolla– Bignasco (linea della Vallemaggia) e delle «Ferrovie Regionali Ticinesi» per il tronco da Locarno a Camedo (frontiera italiana) e in Italia alla «Società Subalpina dì Imprese Ferroviarie» per il tronco da Domodossola alla frontiera svizzera”.

Gli approfondimenti fatti dalle Commissioni parlamentari su richiesta dell’On. Enrico Borghi sono state quelle di verificare la conformità del Trattato con le normativa europea vigente: il tema non era facile ma diciamo che come si può rilevare dagli atti parlamentari, alcuni uffici non sono risusciti ad analizzare correttamente il tema. Onore alla politica che, non convinta della correttezza giuridica di alcune considerazioni, ha voluto effettuare e far effettuare una serie di approfondimenti che hanno chiarito definitivamente la questione.

Da qui la proroga di 10 anni concessaci qualche giorno fa. Anche alla società svizzera (FART) in questi giorni è stata prorogata l’attuale concessione per 10 anni in perfetta conformità al Trattato.

Adesso si apre un periodo di extra lavoro. Dico extra perché quello quotidiano di portare a spasso turisti e trasportare lavoratori transfrontalieri e studenti non si ferma certo ai festeggiamenti…

Certo il lavoro che ci attende è molto. Dobbiamo guardare ai prossimi dieci anni con serenità, consci delle nostre competenze ma anche con la consapevolezza che saranno necessari mutamenti, per altro già in corso, di tipo organizzativo a tutti i livelli. Il percorso è iniziato un paio di anni fa ed adesso ci sono tutti gli elementi per portarlo a compimento.

Pubblicato da AAR il: 5/8/2021 h 11:42 - Riproduzione riservata