Dalla BEI 50 mln per la transizione ecologica delle scuole e il piano urbanistico sostenibile di Bologna

(FERPRESS) – Bologna, 17 DIC – La Banca europea per gli investimenti (BEI) sostiene il Comune di Bologna e i suoi cittadini con un investimento quadro di 50 milioni di euro a supporto del Programma di Investimento della città per il triennio 2021-2023.

Il supporto della BEI finanzierà principalmente la costruzione, ammodernamento, ristrutturazione e efficienza energetica di edifici pubblici, in particolare scuole, asili ed edifici amministrativi. Il Piano urbanistico sostenibile prevede inoltre l’acquisto di autobus elettrici, come la costruzione di aree pedonali e di piste ciclabili per contribuire a migliorare la mobilità sostenibile in città.

Pubblicato da COM il: 17/12/2021 h 16:46 - Riproduzione riservata