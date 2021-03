Dalla BEI 40 mln di euro per migliorare la rete di trasporto urbano nel cantone di Sarajevo

(FERPRESS) – Roma, 24 MAR – Per sostenere la transizione verso modalità di trasporto più sostenibili, la Banca europea per gli investimenti (BEI) fornisce 40 milioni di euro per la ricostruzione della rete di trasporto urbano nel cantone di Sarajevo. Il finanziamento, erogato alle condizioni più favorevoli, consentirà l’ammodernamento e l’ampliamento della rete tranviaria e filobus sostituendo i veicoli esistenti e costruendo nuove linee tranviarie e binari. Questi miglioramenti aumenteranno in modo significativo la sicurezza e ridurranno la congestione del traffico e l’inquinamento atmosferico nella capitale della Bosnia-Erzegovina e nei comuni circostanti.

Pubblicato da AB il: 24/3/2021 h 12:14 - Riproduzione riservata