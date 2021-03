Dalla BEI 3,7 mld per le imprese nel settore delle energie rinnovabili, Internet, salute, istruzione e investimenti urbani sostenibili

(FERPRESS) – Roma, 12 MAR – Gli investimenti delle imprese, le energie rinnovabili e il miglioramento di ospedali, scuole, servizi Internet e infrastrutture urbane saranno accelerati da nuovi finanziamenti per un totale di 3,7 miliardi di euro approvati oggi dalla Banca europea per gli investimenti (BEI).

“Dallo scoppio della pandemia COVID-19, il gruppo della Banca europea per gli investimenti ha approvato 40,3 miliardi di euro per 251 progetti per fornire vaccini, migliorare la salute pubblica e rafforzare la resilienza economica in Europa e nel mondo. Un anno dopo che COVID-19 ha portato a blocchi senza precedenti, emergenze di salute pubblica, sfide aziendali e perdite di vite umane, l’Europa continua a sostenere i suoi cittadini e le sue aziende promuovendo nel contempo la solidarietà globale. Il gruppo BEI ha consentito una risposta rapida, mirata ed efficace in tutta Europa e nel mondo come banca dell’UE e come parte di Team Europe. L’approvazione odierna di 3,7 miliardi di euro di nuovi finanziamenti BEI aiuterà i partner pubblici e privati ​​a realizzare una ripresa verde e sostenibile “, ha affermato Werner Hoyer, presidente della Banca europea per gli investimenti.

Le comunità in tutta Europa e oltre trarranno vantaggio dagli investimenti sostenuti dalla BEI per migliorare i trasporti, migliorare la sanità e l’istruzione e sbloccare gli investimenti nelle città.

Nuovi investimenti per migliorare l’efficienza energetica, i trasporti urbani, l’istruzione, le strutture sportive e culturali nella città polacca di Breslavia beneficeranno anche dei nuovi finanziamenti BEI concordati oggi.

Pubblicato da AB il: 12/3/2021 h 14:02 - Riproduzione riservata