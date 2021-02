Dal Gruppo BEI 1,4 mld alle imprese ceche anche per la transizione energetica e il trasporto sostenibile

Il gruppo BEI ha sostenuto investimenti per 1,4 miliardi di euro nel 2020 nella Repubblica ceca per le imprese, le infrastrutture regionali, l’adattamento al clima, la transizione energetica e il trasporto sostenibile

(FERPRESS) – Roma, 12 FEB – L’anno scorso, il gruppo Banca europea per gli investimenti (gruppo BEI), composto dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) e dal Fondo europeo per gli investimenti (FEI), ha fornito prestiti, garanzie e impegni di capitale per 1,4 miliardi di euro nella Repubblica ceca. Il gruppo BEI ha mantenuto l’elevato livello di investimenti raggiunto nel 2019.

La BEI ha firmato nuovi prestiti per un importo di 1,2 miliardi di euro e il FEI ha impegnato circa 180 milioni di euro in 11 operazioni di capitale, garanzia e microfinanza a beneficio di circa 6 870 piccole imprese. Il finanziamento del FEI ha sostenuto circa 55 900 posti di lavoro e ha mobilitato investimenti totali per 1,3 miliardi di euro.

La Vicepresidente della BEI Lilyana Pavlova ha commentato: “Nonostante la crisi economica provocata dalla pandemia COVID-19 nel 2020, il Gruppo BEI ha mantenuto un livello di investimenti nella Repubblica Ceca simile a quello raggiunto nel 2019, già eccezionale. Insieme alle nostre controparti ceche, abbiamo fornito un sostegno equilibrato al settore pubblico e privato per aumentare la resilienza dell’economia e sostenere una transizione giusta. Sono molto orgoglioso che la BEI, in qualità di banca climatica dell’UE, abbia fornito sostegno finanziario e di consulenza a progetti che miglioreranno le infrastrutture vitali, l’efficienza energetica e l’adattamento al clima e, in ultima analisi, miglioreranno la qualità della vita del popolo ceco “.

“Lo scorso anno, la Banca europea per gli investimenti ha continuato a sostenere anche una serie di importanti progetti in settori strategici, fondamentali per il futuro della Repubblica Ceca. E sono molto lieto che i settori pubblico e privato ceco siano stati in grado di fare un uso attivo ed efficace di questo sostegno. I progetti realizzati attraverso la Banca europea per gli investimenti nella Repubblica ceca lo scorso anno hanno aiutato circa 8 000 piccole e medie imprese, sostenendo così più di 147 000 posti di lavoro. Apprezzo molto questa cooperazione e non vedo l’ora di lavorare insieme per sviluppare e modernizzare anche quest’anno l’economia ceca. Tra il 1992 e la fine del 2020 la BEI ha sostenuto investimenti per un totale di 23,2 miliardi di euro. Si tratta di circa 600 miliardi di corone ceche “, ha affermato il ministro delle finanze Alena Schillerová.

Nel 2020 la BEI ha fornito 223,8 milioni di euro per potenziare il trasporto ferroviario di merci e passeggeri nella Repubblica ceca. I prestiti della BEI sosterranno l’acquisizione di 50 locomotive elettriche e 140 vagoni intermodali merci, e il retrofit di circa 310 locomotive con l’European Train Control System (ETCS) da parte di CD CARGO, nonché l’acquisto di 37 nuovi convogli passeggeri da parte della Moravia meridionale regione.

Questi investimenti miglioreranno la capacità, la sicurezza e la qualità dei servizi di trasporto merci e del trasporto ferroviario di passeggeri nella Repubblica ceca, in particolare mediante l’uso di moderni sistemi di controllo e segnalamento.

Promuovendo il passaggio dal trasporto stradale a quello ferroviario, questi progetti avranno un impatto positivo sull’ambiente e sosterranno la transizione del paese verso un’economia a basse emissioni di carbonio, in linea con gli obiettivi della tabella di marcia della Banca del clima della BEI e della politica dei trasporti della Repubblica ceca.

