Dal 26 giugno al 29 agosto KLM collegherà Verona ad Amsterdam per la stagione estiva

(FERPRESS) – Verona, 20 MAG – In vista della progressiva ripresa dei viaggi, KLM aumenta i voli dall’Italia e collegherà, dal 26 giugno al 29 agosto, l’aeroporto Valerio Catullo di Verona ad Amsterdam Schiphol. “Siamo estremamente felici di inaugurare questo nuovo collegmento tra Verona e Amsterdam grazie al quale i passeggeri in partenza da un importante bacino d’utenza come quello del Veneto occidentale e della Lombardia orientale potranno connettersi al network globale di KLM e i turisti raggiungere più facilmente una regione ad alta vocazione turistica oltre che economica” dichiara Stefan Vanovermeir, DG Air France-KLM East Mediterranean.

Pubblicato da COM il: 20/5/2021 h 12:08 - Riproduzione riservata