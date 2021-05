Dal 21 maggio American Airlines offre voli senza obbligo di quarantena da Dallas/Fort Worth a Roma

(FERPRESS) – Roma, 20 MAG — Con la stagione estiva American Airlines rafforza il network transatlantico mettendo al primo posto la sicurezza dei passeggeri e del personale. Dal 21 maggio, i passeggeri che viaggiano su voli operati da American Airlines da Dallas / Fort Worth (DFW), il principale hub della compagnia, a Roma Fiumicino (FCO) potranno evitare il periodo di quarantena attualmente previsto in Italia qualora si raggiunga il Bel Paese dagli Stati Uniti con voli senza protocollo Covid-tested.

Prima della partenza, i passeggeri dovranno dimostrare di avere un test COVID-19 negativo. Sulla base delle attuali normative italiane, i passeggeri in arrivo a Roma effettueranno un ulteriore test rapido in aeroporto e, a fronte di un esito negativo, eviteranno l’obbligo di quarantena ottimizzando così il proprio tempo in Italia.

Pubblicato da COM il: 20/5/2021 h 12:02