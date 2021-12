Dal 15 al 17 dicembre consumatori, politica, aziende e istituzioni a confronto su futuro mobilità sostenibile

(FERPRESS) – Roma, 10 DIC – Il tema della sostenibilità nel settore dei trasporti pubblici e privati sarà al centro del prossimo EXPO Consumatori 4.0, kermesse dedicata ai consumatori organizzata da Assoutenti in collaborazione con l’Università Niccolò Cusano e Isola della Sostenibilità.

Un evento che vedrà protagonisti il mondo dei consumatori e quello della politica, delle aziende leader italiane, delle istituzioni e delle autorità, che si confronteranno sul futuro dei trasporti e sui cambiamenti da adottare per rendere sempre più sostenibili gli spostamenti pubblici e quelli privati, dal treno al monopattino.

