Dal 12 dicembre biglietti ferroviari transfrontalieri a data fissa di utilizzo. Possibile richiedere rimborso

(FERPRESS) – Milano, 10 DIC – Da domenica 12 dicembre per i collegamenti transfrontalieri fra Lombardia e Canton Ticino cambia la modalità di utilizzo dei biglietti acquistati in biglietteria, presso punti vendita autorizzati e self-service di stazione: anche i titoli di viaggio comperati tramite questi canali saranno a data fissa con utilizzo nel giorno scelto dal cliente durante la fase di acquisto, come già avviene per la vendita sui canali online di Trenord. La nuova modalità uniforma l’esperienza di utilizzo dei titoli di viaggio a quella già adottata dagli altri operatori ferroviari in Canton Ticino.

Pubblicato da COM il: 10/12/2021 h 16:20 - Riproduzione riservata