Da sabato 12 giugno al via la stagione estiva con il collegamento marittimo Marano – Lignano

(FERPRESS) – Trieste, 10 GIU – Atteso e sempre gradito, riparte da sabato 12 giugno il servizio marittimo che collega Marano a Lignano con 4 tratte al giorno, più una corsa serale nei mesi di alta stagione.

Il collegamento dell’entroterra con il mare è ideale per evitare di usare l’auto per raggiungere la località balneare: basta prendere il bus da Udine con destinazione Marano Lagunare, e qui imbarcarsi in motonave (molo Vecchia Pescheria) per una piacevole gita in laguna della durata di circa 40 minuti. A Lignano la darsena (Sbarco dei pirati) è collegata con qualunque zona della cittadina balneare attraverso il servizio urbano.

Pubblicato da COM il: 10/6/2021 h 11:50 - Riproduzione riservata