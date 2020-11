Da oggi acquistabili su App Trenord i carnet da 10 corse per viaggiare in area STIBM

(FERPRESS) – Milano, 27 NOV – Da oggi è attiva sull’App Trenord la funzione per acquistare il carnet da 10 biglietti per viaggiare nell’area STIBM, il Sistema Tariffario Integrato del Bacino di Mobilità Milano e Monza Brianza. Acquistando il carnet, i clienti che viaggiano saltuariamente possono apprezzare la comodità di avere sempre a disposizione un titolo di viaggio – senza fermarsi in biglietteria né accedere ogni volta allo Store on line – da attivare al momento della partenza. Il carnet non ha scadenza; i singoli biglietti devono essere di volta in volta attivati prima dell’utilizzo con un click, grazie all’opzione “Tap&Go”.

Pubblicato da COM il: 27/11/2020 h 11:59 - Riproduzione riservata