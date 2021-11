Da Fiumicino a Roma in 20 minuti. Le caratteristiche del “Volocity” del nuovo taxi elettrico

(FERPRESS) – Roma, 3 NOV – Dall’aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino al centro di Roma, e viceversa, in soli 20 minuti. A emissioni zero. E’ questo uno dei principali vantaggi che apporterà “VoloCity”, l’innovativo taxi dei cieli realizzato dalla società tedesca Volocopter che sarà esposto a Piazza San Silvestro, nel pieno centro di Roma, dal 2 al 4 novembre. Il decollo del nuovo veicolo è atteso entro i prossimi 3 anni, il tempo necessario sia a completare la regolazione di volo, sia a sviluppare i “vertiporti” a decollo verticale, necessari per consentire la partenza e l’atterraggio dei taxi del cielo. Due fronti su cui Enac, Enav e Aeroporti di Roma stanno intensamente lavorando, per far sì che Roma sia tra le prime grandi capitali al mondo dove possa partire questa nuova forma di mobilità aerea urbana.

Pubblicato da COM il: 3/11/2021 h 13:34 - Riproduzione riservata