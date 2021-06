Da Cresole a Vicenza in bici. Aprovato il protocollo d’intesa con il Comune di Caldogno

(FERPRESS) – Vicenza, 31 MAG – La giunta ha approvato lo schema del protocollo d’intesa tra il Comune di Vicenza e il Comune di Caldogno per la realizzazione di un collegamento, ciclabile e pedonale, che da Cresole condurrà fino a Rettorgole e poi, lungo via Ponte del Marchese, si congiungerà con il percorso di strada Sant’Antonino, superando il fiume Bacchiglione.

Ad illustrarne i contenuti questa mattina a Palazzo Trissino sono stati il vicesindaco del Comune di Vicenza con delega alla mobilità Matteo Celebron e il sindaco di Caldogno Nicola Ferronato.

