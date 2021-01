Cuneo: il nuovo ponte di Garessio verrà ricostruito sulla base di un progetto regalato da Giugiaro

(FERPRESS) – Torino, 25 GEN – Il ponte di Garessio (Cuneo), fatto abbattere in dicembre dopo l’alluvione del 2-3 ottobre scorsi, verrà ricostruito sulla base di un progetto regalato alla città da un suo illustre concittadino, il designer Giorgetto Giugiaro, con l’idea di farne un simbolo architettonico per modernità, funzionalità e bellezza. Saranno gli studenti garessini a scegliere, tra due diverse versioni cromatiche, il volto finale della struttura.

