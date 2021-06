CTT NORD presenta alla stampa la fase conclusiva del progetto AMICO BUS

(FERPRESS) – Livorno, 31 MAG – Si è tenuta lunedì 31 maggio, alla pensilina di attesa del bus sul Viale Italia nei pressi della Terrazza Mascagni, la presentazione alla stampa della fase conclusiva del progetto AMICO BUS promosso da CTT NORD, realizzato da Coop. Itinera, Cred Il Satellite del Comune di Livorno e Ufficio Scolastico Provinciale.

Erano presenti oltre alle delegazioni degli studenti e degli insegnanti: Giovanna Cepparello – Assessore alla mobilità del Comune di Livorno, Filippo Di Rocca – Presidente di CTT Nord, Riccardo Nannipieri – Responsabile della Comunicazione di CTT Nord, Letizia Vai – Responsabile Ufficio Servizi Scolastici Integrati CRED e CIAF, Cecilia Testa – Ufficio CRED, Luigina Fabiani – Referente Territoriale E.F dell’Ufficio Scolastico Provinciale, Michela Vianelli per la Coop. Itinera, Simonetta Garzelli per Scorpio Pubblicità.

