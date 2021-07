Ctt Nord: incontro con vertici Autolinee Toscane in vista del subentro del nuovo gestore

(FERPRESS) – Livorno, 20 LUG – “É stato un incontro positivo – ha dichiarato l’avv. Filippo Di Rocca, Presidente di CTT Nord – abbiamo condiviso un percorso per il passaggio dei beni essenziali e per favorire così il processo di subentro”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it