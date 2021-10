CTP: tavolo Comune, Città metropolitana e sindacati. Manfredi, soluzione alternativa in collaborazione con Regione

(FERPRESS) – Napoli, 29 OTT – Nella sala giunta del Comune di Napoli, si è tenuto il tavolo dedicato alla situazione di Ctp, i cui mezzi sono fermi nei depositi per mancata sanificazione e mancanza di gasolio. Presenti il sindaco di Napoli e della Città Metropolitana Gaetano Manfredi, i dirigenti della Città Metropolitana responsabili del settore Bilancio e Trasporti, i rappresentanti sindacali Amedeo D’Alessio (Filt Cgil Campania), Alfonso Langella (Fit Cisl Campania), Antonio Aiello (Uilt Campania), Edoardo Leongito (Uglt Campania), Francesco Falco (Faisa Cisal Campania), Domenico Monaco (Faisa Confail Campania) e Marco Sansone (Usb Lavoro privato).

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it