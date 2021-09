CTM: nuovo servizio invernale e scolastico

(FERPRESS) – Cagliari, 13 SET – Da martedì 14 settembre riprende l’orario di servizio invernale CTM. Vengono riattivate le linee: 29 (operativa fino a piazza Matteotti), University Express, QSB e 5/11 (domenica e festivi). Sono sospesi i servizi estivi: 3P, Poetto Express, 5ZE, 11, Blu Notte, Amico Bus estate. Gli orari sono disponibili sull’app Busfinder e sul sito internet www.ctmcagliari.it.

