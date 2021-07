Ctm: nominato il nuovo CdA. Carlo Andrea Arba nominato presidente

(FERPRESS) – Cagliari, 23 LUG – Carlo Andrea Arba, Simone Erriu e Miriam Meloni. Sulla base delle candidature che hanno presentato e l’insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità e secondo quanto previsto dalle normative vigenti in materia, con proprio decreto n. 214300/2021, per il Comune di Cagliari il sindaco Paolo Truzzu ha designato loro rispettivamente quali presidente e componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione della società Ctm Spa.

Pubblicato da COM il: 23/7/2021 h 16:07 - Riproduzione riservata