CTM: entro 30 novembre possibile recupero mensilità non usate durante il lockdown (marzo-aprile-maggio 2020)

(FERPRESS) – Cagliari, 3 NOV – I clienti pendolari, lavoratori o studenti, che hanno acquistato e non utilizzato, a causa del lockdown, un abbonamento CTM per il mese di marzo 2020, di importo superiore a 15 € al netto di eventuali agevolazioni, o un abbonamento annuale con validità che comprendeva i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, hanno diritto a un voucher di pari valore dell’abbonamento mensile o della quota parte del valore della mensilità non utilizzata per gli abbonamenti annuali.

Pubblicato da COM il: 3/11/2020