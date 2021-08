CTM Cagliari attiva la linea Blu Notte. Collegail Centro con L’Ospedale Marino e Poetto

(FERPRESS) – Cagliari, 12 AGO – La Linea BLU NOTTE sarà attiva da venerdì 13 agosto e tutti i venerdì e i sabati dalle ore 23 con percorrenza Piazza Matteotti – Poetto – Ospedale Marino e ritorno. Ultima corsa dall’Ospedale Marino alle 3.50 del mattino e una frequenza di 30 minuti.

La linea – riporta una nota di CTM Cagliari – è stata richiesta dal Sindaco Dott. Paolo Truzzu – dichiara l’avvocato Carlo Andrea Arba Presidente di CTM, e si svolgerà esclusivamente con la presenza a bordo di guardie giurate che, con la massima attenzione, controlleranno la capienza a bordo e faranno rispettare l’obbligo dell’utilizzo della mascherina correttamente indossata, ossia coprendo completamente il naso e la bocca.

Tutti i mezzi circolanti sono quotidianamente sanificati ed è richiesto ai passeggeri di lasciare i finestrini aperti durante le corse per un corretto ricambio dell’aria. A bordo dei mezzi sono presenti dispenser automatici di gel disinfettante per le mani.

L’acquisto del biglietto può essere effettuato attraverso l’app Busfinder senza nessun sovrapprezzo (1,30 Euro) o ai capilinea richiedendoli alle Guardie Giurate, con un sovrapprezzo di 50 centesimi. E’ richiesto di avere l’importo esatto per l’acquisto del biglietto (1,80 Euro).

Abbiamo pianificato il servizio – conclude il Presidente Arba – per i weekend di agosto, di venerdì e sabato, compresa la domenica 15 agosto e fino all’11 settembre.

Auspichiamo che la situazione epidemiologica migliori ma chiediamo la massima collaborazione ai passeggeri nel rispettare le regole.

Percorso: P.zza Matteotti – capolinea anche della linea PF, via Roma, viale Diaz, viale Poetto, contro strada Lungosaline, via dell’Ippodromo, Lungomare Poetto, via dell’Idrovora, Lungosaline, bretella stabilimento “Ottagono” , lungomare Poetto, capolinea “Ospedale Marino “.

Capolinea “Ospedale Marino “ Lungomare Poetto, via dell’Ippodromo, via Ausonia, controstrada Lungosaline, Lungosaline, v.le Poetto, viale Diaz, via Roma, p.zza Matteotti (capolinea PF).

Si effettueranno, a richiesta, tutte le fermate incontrate lungo il percorso.

Agosto: 13-14-15 (domenica) -20-21-27-28

Settembre: 3-4-10-11

Tariffe : sono validi gli ordinari titoli di viaggio (biglietti e abbonamenti) previsti dalla vigente struttura tariffaria.

Bus : 3 autobus della tipologia 12 metri

Modalità di esercizio

Il servizio si svolgerà esclusivamente con la presenza a bordo di una guardia giurata, con compiti di tutela e salvaguardia del personale, dei passeggeri e del patrimonio aziendale.

Pubblicato da AAR il: 12/8/2021 h 17:56 - Riproduzione riservata