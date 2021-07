Ctm: assemblea soci approva bilancio. Nonostante la Pandemia un utile di 1.632.043 euro

(FERPRESS) – Cagliari, 15 LUG – In data odierna 15 luglio 2021 l’Assemblea dei Soci di CTM ha approvato il bilancio aziendale 2020 che chiude, grazie ad una attenta gestione, con un utile di esercizio di Euro € 1.632.043. Da vent’anni l’azienda è sempre in utile, ma il risultato del 2020 è ancora più positivo considerata la situazione aziendale affrontata: dal periodo pandemico con conseguente lock-down e relativa diminuzione dei ricavi tariffari.

