Ctm: a Cagliari sono arrivati tre dei nuovi 5 autobus da 18 metri Full Hybrid. Continua il rinnovo della flotta

(FERPRESS) – Cagliari, 8 NOV – Il Presidente di CTM Spa l’avv. Carlo Andrea Arba dichiara: “la città di Cagliari e CTM sono riusciti ad ottenere un secondo posto nel rapporto di Ecosistema Urbano 2021 sull’offerta di trasporto pubblico annuale tra le città medie (43 vetture-Km/abitanti) mentre pre-pandemia erano 56 vetture-km/abitanti e mantiene un numero di viaggi cospicuo per abitante, 147 viaggi l’anno rispetto ai 199 viaggi pre-pandemia, e tutto questo nonostante il momento storico nel quale il trasporto pubblico locale in tutta Italia è stato ed è ancora in sofferenza a causa della pandemia e delle riduzioni sul servizio.

Pubblicato da COM il: 8/11/2021 h 15:02 - Riproduzione riservata