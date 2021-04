Crystal Pool dota tutta la sua flotta della soluzione InfoSHIP Quality Management progettata e realizzata da Gruppo IB

(FERPRESS) – Roma, 27 APR – Una ulteriore evoluzione nella “cultura della sicurezza”. Questo l’obiettivo all’origine della scelta compiuta dalla società genovese di ship-management Crystal Pool (parte del gruppo Rimorchiatori Riuniti) di dotare tutta la sua flotta della soluzione InfoSHIP Quality Management progettata e realizzata dal Gruppo IB.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it