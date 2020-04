Cryptovalute: Cina sempre più verso il digital. Ora test per lo Yuan digitale

(FERPRESS) – Roma, 22 APR – L’interesse della Cina nei confronti del mondo digitale ha inizio con i vari test che lo stesso Paese aveva fatto per il lancio dell Yuan digitale. Inoltre, la Banca Industriale e Commerciale della Cina (ICBC) ha molti pareri positivi sulla tecnologia blockchain.

Il caso Craig Wright continua… ma c’è di più! Dopo che, l’anno scorso, l’exchange statunitense Kraken ha annunciato l’eliminazione di Bitcoin SV dalla propria piattaforma. Bitcoin SV aveva perso circa il 60% del proprio valore negli ultimi 10 giorni. Oggi però la criptovaluta scambia scambia in positivo intorno quota $186,69 USD. Ma non è tutto… la vicenda viene addirittura riallacciata alle recenti vicissitudini che hanno coinvoltoCraig Wright, il fondatore di bitcoin SV.

Ripple ha presentato una causa contro YouTube nel distretto settentrionale della California. Il caso chiede danni per il fallimento di YouTube nell’impedire i truffatori e gli imitatori di XRP. Secondo quanto riferito dall’archiviazione, la causa di Ripple è incentrata sulle truffe “XRP Giveaway” che si basano su account dirottati e altri mezzi per ingannare le vittime nel credere che se inviano un certo quantitativo di XRP riceveranno in cambio un importo maggiore.

Cardano è una blockchain pubblica e decentralizzata, nata con l’intento di sviluppare “contratti intelligenti”. Recentemente il team di sviluppatori di Cardano è riuscito a far avanzare il progetto Shelley dalla testnet alla mainnet finale.

A rivedere le sue posizioni sulla criptovaluta madre sembra essere proprio il miliardario Mark Cuban che dichiarava fino a qualche tempo fa che “preferirebbe avere banane” invece che bitcoin.

Oggi parliamo di un post uscito esattamente 21 anni fa! Stiamo parlando di un messaggio anonimo che riguarda la mailing list di Cypherpunks e che discute sull’ “ecash”, una moneta anonima ed irrintracciabile che si pensava potesse sostituire il sistema bancario. Il post sembra appartenere al fondatore di Bitcoin, Satoshi Nakamoto.

Proprio nel giorno in cui sono stati erogati dal governo USA 500 miliardi di dollari per la lotta al Coronavirus, Jim Bianco, amministratore delegato e presidente di Bianco Research, ha affermato che il dollaro USA verrebbe presto privato del suo status di valuta di riserva man mano che le criptovalute diventeranno più mainstream.

La società australiana blockchain Power Ledger ha siglato un accordo con Nicheliving, il maggior costruttore immobiliare di Perth. L’azienda si è impegnata a implementare la sua piattaforma di trading di energia solare basata su blockchain in in tre anni.

