CRRC può acquisire Vossloh Locomotives. Il Bundeskartellamt ha dato l’autorizzazione

(FERPRESS) – Roma, 29 APR – Il Bundeskartellamt ha autorizzato l’acquisizione di Vossloh Locomotives GmbH, Kiel, da parte di CRRC Zhuzhou Locomotives Co., Ltd., Zhuzhou (Repubblica popolare cinese).

Andreas Mundt, Presidente del Bundeskartellamt ha detto: “Nell’attuale fusione CRRC / Vossloh Locomotives

abbiamo esaminato a fondo tutte le particolarità associate all’acquisizione di una società europea da parte di una compagnia statale cinese: acquisendo Vossloh, CRRC acquisisce un produttore chiave di locomotive in Europa. Sono stati considerati eventuali sussidi statali, disponibilità di servizi tecnici e mezzi finanziari e vantaggi strategici da altre partecipazioni. Abbiamo anche esaminato la minaccia di strategie a basso prezzo e di dumping e i

vantaggi in termini di costi derivanti dalle attività sovvenzionate dallo stato di CRRC in molti altri mercati.

Tuttavia, le nostre preoccupazioni esistenti non erano sufficienti per giustificare il divieto del progetto di fusione.

La competitività di Vossloh Locomotives è notevolmente diminuita negli ultimi anni e nuovi concorrenti che offrono tecnologie di trazione innovative sono entrati nel mercato. Vossloh ora ha diversi concorrenti forti. CRRC, d’altra parte, è stato solo un piccolo attore sul mercato europeo”.

La competitività di Vossloh Locomotives ha sofferto considerevolmente negli ultimi anni. La sua società madre Vossloh AG ha deciso di vendere la società già nel 2014. Da allora, affermati produttori di tecnologia ferroviaria come Alstom, Stadler e Toshiba sono entrati nel mercato europeo con tecnologie di trazione innovative e ora

offrono anche locomotive. Il mercato della tecnologia del materiale rotabile sta cambiando verso i sistemi di trazione ibrida e locomotive a doppia modalità che possono essere alimentate sia da motore diesel che da elettricità dall’alto

fili. La società target Vossloh Locomotives attualmente non offre tali locomotive e ha perso forza competitiva.

CRRC si impegna da anni per entrare nei mercati europei dei veicoli ferroviari. Tuttavia, il suo successo finora in Europa è stato limitato. Ha fornito alcune locomotive alla Deutsche Bahn per i treni suburbani a Amburgo e Berlino e una filiale ungherese della compagnia ferroviaria austriaca ÖBB, Rail Cargo Hungaria. CRRC non è quindi uno stretto concorrente di Vossloh in Europa.

Vossloh Locomotives è il leader di mercato per la produzione di locomotive diesel nello Spazio economico europeo e in Svizzera. La società è una consociata di Vossoh AG. Vossloh

Vossloh Locomotives impiega circa 500 persone e ha realizzato un fatturato di oltre 100 milioni di euro nel 2019.

CRRC è una filiale di China Railway Rolling Stock Corporation, Ltd. Finora le sue attività si sono concentrate sulla Cina. Il gruppo CRRC ha oltre 150.000 dipendenti e gestisce un gran numero di fabbriche in Cina e in altri paesi. Ha realizzato un fatturato di 27,5 miliardi di euro nel 2018.

Andreas Mundt ha concluso: “Sulla base delle nostre indagini, siamo stati in grado di escludere un danno considerevole di concorrenza sul mercato europeo delle locomotive con la fusione. Sebbene lo stato cinese

protegge fortemente CRRC, che svolge un ruolo chiave in ben due dei suoi piani strategici, vale a dire “Made

in Cina 2025 “e” Belt and Road Initiative “, questo non rappresenta necessariamente una minaccia alla concorrenza effettiva “.

Pubblicato da GR il: 29/4/2020 h 10:35 - Riproduzione riservata