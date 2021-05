Crollo ponte darsena Pagliari: Assotrasporto, continuiamo ad assistere a una situazione di costante rischio per la sicurezza

(FERPRESS) – Roma, 12 MAG – Nelle prime ore di questa mattina, gli automobilisti fermi all’imbocco del ponte levatoio sulla darsena Pagliari a La Spezia hanno assistito al crollo della campata che si stava abbassando, dopo il passaggio di alcune imbarcazioni. Al momento non si conoscono ancora le cause dell’incidente, ma sembra che si possa trattare di un problema idraulico. Fortunatamente non sono stati coinvolti mezzi e non ci sono vittime o feriti.

Pubblicato da COM il: 12/5/2021 h 12:41 - Riproduzione riservata