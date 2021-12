Crociere: Catania Cruise Port, i numeri parlano di ripresa e premiano capacità operativa del porto etneo

(FERPRESS) – Catania, 16 DIC – Catania Cruise Port ospiterà nel prossimo anno 101 navi di 25 differenti brand crocieristici con oltre 160.000 passeggeri provenienti da tutto il mondo. Numeri che parlano di ripresa, certamente rispetto alle ultime due stagioni (2020 con 8 scali e 4.206 passeggeri e 2021 con 21 scali e 13.579 passeggeri), e che, se pur non ancora ai livelli pre-pandemia (2019 con 113 scali e 208.509 passeggeri), premiano il porto etneo per la sua capacità operativa, dimostrata anche nei momenti più difficili della recente crisi del settore. Va ricordato, infatti, che Catania Cruise Port è stato uno dei primi porti a riprendere le attività, anche grazie all’attribuzione del “Safe Travel Stamp” da parte del WTTC (World Travel & Tourism Council), che certifica l’impegno della società nella gestione e nel contenimento dell’epidemia attraverso l’applicazione di rigidi protocolli sanitari.

