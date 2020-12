Covid19: De Micheli, riapertura scuole momento di elevata criticità. Urgente pianificare diversamente gli orari delle città

(FERPRESS) – Roma, 28 DIC – “L’avvio dell’anno scolastico rappresentava e rappresenta un momento di elevata criticità”: Lo ha detto Paola De Micheli, ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell’audizione alla Camera sullo stato del TPL con riferimento all’emergenza sanitaria, anche in vista della riapertura delle scuole sottolineando che “pianificare gli orari delle città diviene una misura indispensabile per poter garantire la riapertura delle scuole”.

“Non c’è dubbio – ha poi detto – che l’impiego da parte della popolazione studentesca del sistema di trasporto pubblico di linea possa determinare l’insorgenza di situazioni di rischio specialmente, nelle ore di punta, soprattutto nelle aree metropolitane ad alta urbanizzazione e se associato al restante pendolarismo collegato agli uffici pubblici e privati e alle altre attività economiche e di svago”. Secondo De Micheli, “tale constatazione e la ridotta capacità di riempimento fissata al 50 per cento richiede un’efficace riorganizzazione del sistema di trasporto pubblico, affiancata a misure di prevenzione e protezione collettive e individuali che necessitano, comunque, della collaborazione attiva degli utenti che dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia”.

Ed ”in questa direzione è evidente che la pianificazione degli orari delle città diviene una misura indispensabile per poter garantire la riapertura delle scuole, nel pieno rispetto delle norme previste dal DPCM del 3 dicembre 2020, con particolare riguardo al trasporto pubblico”.

“Il 7 gennaio il sistema di riorganizzazione degli orari e integrazione dell’offerta dei trasporti deve essere pronto per apertura al 75% quando poi avverrà il meccanismo si completerà”. “In quasi tutte le province italiane i prefetti hanno già provveduto a scrivere i verbali di riorganizzazione della riapertura delle scuole, in alcuni casi sono già pubblicati sul sito del ministero”.

“Io – ha poi concluso la ministra – ho chiesto espressamente che i modelli organizzativi dei verbali venissero previsti per la riapertura delle scuole al 75% in presenza a prescindere dal fatto che per motivi sanitari si renda necessaria una riapertura più graduale al 50%, ma il 7 gennaio il sistema di riorganizzazione degli orari e integrazione dell’offerta dei trasporti deve essere pronto per apertura al 75% quando poi avverrà il meccanismo si completerà”.

Pubblicato da AAR il: 28/12/2020 h 16:59 - Riproduzione riservata