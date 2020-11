Covid: confronto tra ministra De Micheli e FILT, FIT e UILT sui trasporti

(FERPRESS) – Roma, 5 NOV – “Una strategia condivisa per recepire le nuove decisioni del dpcm sul Trasporto Pubblico e la necessità di prepararsi fin da subito alla auspicata ripartenza delle attività, prime fra tutti le scuole”. Sono stati i temi dell’incontro che si è tenuto ieri presso il Mit tra la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli e i segretari generali di FILT, FIT e UILT, Stefano Malorgio, Salvatore Pellecchia e Claudio Tarlazzi.



L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it