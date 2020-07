Covid: Air Pullman, Nuova tecnica di  sanificazione dei bus con “luce UV” grazie a Pureti

(FERPRESS) – Milano, 16 LUG – Dalla collaborazione tra Air Pullman s.p.a e Pureti’, azienda distribuita in Italia dalla Cav. Vittorio Scipioni di Milano, è partita oggi una sperimentazione che punta a rivoluzionare gli standard di sicurezza ambientale all’interno degli autobus.

Air Pullman ha avviato i test di un’innovativa tecnologia che assicura la sanificazione anti Covid tramite un processo continuo. Come? Grazie al fenomeno della fotocatalisi le superfici trattate con Pureti’ rimangono pulite più a lungo e, utilizzando la luce UV, sporco e batteri si riducono al 99,99%. Al centro della reazione c’è il biossido di titanio, una sostanza non tossica che viene micro-nebulizzata e che si aggrappa a ogni superficie, rimanendo attiva per 2 anni. Questo reagente è attivato dalla luce solare, o artificiale, e ingloba e scompone le particelle nocive (virus, batteri e Cov) disattivandoli e rilasciando al contempo ossigeno nell’aria. Gli abitacoli risulteranno non solo sanificati e puliti, ma attivi nell’azione di creazione di aria pulita. Un metro quadro di superficie trattato con Pureti, dichiara il produttore, può generare la stessa aria pulita di un albero.

«Air Pullman è costantemente impegnata nel mettere in atto tutte le soluzioni possibili per garantire il massimo della sicurezza ai propri passeggeri», ha dichiarato Alessandro Oldrini, Amministratore Delegato di Air Pullman s.p.a. che da anni utilizza sui suoi mezzi, velluti autopulenti e antibatterici e che visti gli ottimi risultati ottenuti, ha deciso di implementare il livello di igiene nei suoi abitacoli, trattando tutte le superfici presenti. «La sanificazioni dei nostri autobus è una pratica quotidiana realizzate tramite l’utilizzo di sostanze disinfettanti a base alcoolica. Con questa innovativa tecnologia, che testiamo da oggi, possiamo offrire un valore aggiunto e certificato a garanzia dei viaggiatori con una sanificazione in tempo reale».

«Tutte le superfici vengono sanificate con un detergente non tossico», ha dichiarato Vittorio Magnoni della Cav. Vittorio Scipioni, «si tratta di una soluzione disinfettante microbicida inserita nelle liste dell’ente EPA tra i detergenti efficaci contro il virus della SARS-CoV-2. Al termine di questa operazione viene nebulizzato Pureti Coat, che entra immediatamente in azione come protettore della sanificazione, aggredendo lo sporco che, con una normale pulizia, si presenta compromessa al primo tocco, starnuto o particella. E attivando la fotocatalisi invece, sì garantisce pulizia, igiene e aria purificata nel tempo».

