Covid-19: Valle d’Aosta, residenti hanno diritto al rimborso dei biglietti ferroviari Aosta-Torino

(FERPRESS) – Aosta, 14 AGO – L’Assessorato degli Affari europei, Politiche del lavoro, Inclusione sociale e Trasporti ha comunicato che sono state approvate le modalità attuative per la gratuità del servizio ferroviario dal primo giugno al 31 dicembre 2020.

I cittadini che, alla data di effettuazione dei viaggi, sono residenti in Valle d’Aosta, potranno richiedere il rimborso dei titoli di viaggio acquistati e utilizzati. Al momento le istanze possono essere presentate, a partire dal 17 agosto 2020, su apposito modulo da inviare unitamente ai biglietti ferroviari di cui si intende chiedere il rimborso e agli altri documenti richiesti, tramite e-mail all’indirizzo u-agetar@regione.vda.it. È in fase di sviluppo la procedura per l’invio tramite la piattaforma regionale, implementata da INVA SpA, dedicata alle Misure di sostegno regionali Covid-19.

L’Assessore agli Affari europei, Politiche del lavoro, Inclusione sociale e Trasporti evidenzia la volontà di aiutare le famiglie e i lavoratori a sostenere i costi del trasporto e di riavvicinare l’utenza all’utilizzo dei mezzi pubblici, a seguito dell’epidemia di COVID-19. La gratuità del trasporto ferroviario per la tratta Aosta-Torino va a completare il quadro di azioni già messe in campo per garantire mezzi pubblici sicuri e gratuiti ai cittadini valdostani, sia su gomma sia su ferro.

Pubblicato da AAR il: 14/8/2020 h 10:47