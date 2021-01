Covid-19: STM, pubblicato il monitoraggio sulle tendenze della mobilità durante la prima fase dell’emergenza

(FERPRESS) – Roma, 13 GEN – La Struttura Tecnica di Missione per l’indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l’Alta sorveglianza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha diffuso uno studio sulle conseguenze della crisi pandemica sul settore dei trasporti, riportando i risultati dell’Osservatorio sulle tendenze di mobilità integrando messi a disposizione per le finalità dello studi dagli operatori multimodali nazionali, dalle Direzioni Generali del Ministero dei Trasporti, nonché dai database open source dei principali players nazionali ed internazionali della mobilità: Infoblu – Octo Telematics, Apple Inc., Google LLC e Moovit Inc.

Il documento è stato predisposto per monitorare l’evoluzione, le tendenze e le esigenze del settore dei trasporti e della logistica italiana, anche per meglio pianificare, programmare e gestire gli investimenti nelle infrastrutture e nei servizi di trasporto.

Nel documento si rileva come “la diffusione globale del COVID-19 ad inizio 2020 abbia proposto un nuovo elemento di profonda criticità ed incertezza per il nostro Paese, l’Europa e il mondo intero che ha modificato radicalmente i possibili scenari produttivi, economici e sociali nazionali ed internazionali sia di breve che di lungo periodo. La grande quantità di dati oggi disponibili per il settore dei trasporti può essere appieno sfruttata per permettere una sintesi chiara e comprendere meglio lo stato attuale e tendenziale del sistema stesso e le conseguenti che le politiche di regolamentazione/limitazione della mobilità hanno prodotto sulla domanda di spostamento (passeggeri e merci) e sulla sua ripartizione modale.

Nello specifico, le analisi condotte sono state effettuate evitando qualsiasi forma di elaborazione dei dati per ridurre al minimo interpretazioni soggettive dei risultati. La STM si è infatti limitata ad una rappresentazione grafica dei trend osservati evitando commenti e/o interpretazioni soggettive non riportando dati in valore assoluto, ma solo trend e/o variazioni percentuali rispetto ad un periodo di riferimento pre-COVID-19, ovvero ad un analogo periodo del 2019.

In sintesi per i diversi settori questi i dati emersi dall’analisi.

il traffico stradale di veicoli leggeri ha subito una significativa riduzione sino all’80% nel periodo marzo-aprile 2020, in parte non ancora appieno recuperata a luglio 2020, anche in ragione del fatto che i traffici stradali nel mese di luglio risultano, generalmente, anche il 60% superiori di quelli osservati nel mese di gennaio;

ha subito una significativa riduzione sino all’80% nel periodo marzo-aprile 2020, in parte non ancora appieno recuperata a luglio 2020, anche in ragione del fatto che i traffici stradali nel mese di luglio risultano, generalmente, anche il 60% superiori di quelli osservati nel mese di gennaio; l’Italia, primo Paese europeo ad applicare un lock-down totale, dall’8 marzo (DPCM 08.03.2020) al 4 maggio (DPCM 26.04.2020), ha visto una contrazione degli spostamenti stradali anticipata e più profonda, cui è seguita però una ripresa con tassi di crescita mediamente maggiori, che hanno portato il Paese a luglio 2020 ad essere uno di quelli ad aver maggiormente recuperato per quanto riguarda la mobilità stradale individuale, a discapito però di quella del TPL che risulta ancora sofferente rispetto agli altri principali Paesi EU;

anticipata e più profonda, cui è seguita però una ripresa con tassi di crescita mediamente maggiori, che hanno portato il Paese a luglio 2020 ad essere uno di quelli ad aver maggiormente recuperato per quanto riguarda la mobilità stradale individuale, a discapito però di quella del TPL che risulta ancora sofferente rispetto agli altri principali Paesi EU; il traffico stradale di veicoli pesanti (merci) ha subito una contrazione del 40% nel periodo marzo-aprile 2020, recuperando quanto perso già a luglio 2020;

(merci) ha subito una contrazione del 40% nel periodo marzo-aprile 2020, recuperando quanto perso già a luglio 2020; gli spostamenti con il trasporto collettivo (caratterizzati prevalentemente da quelli del TPL) hanno subito una riduzione ancora più marcata rispetto al trasporto stradale privato/individuale, raggiungendo cali anche superiori al 90% nel periodo marzo-aprile 2020, non ancora recuperati a luglio 2020 dove la perdita rispetto al periodo pre-COVID (gennaio 2020) è ancora del 40%;

(caratterizzati prevalentemente da quelli del TPL) hanno subito una riduzione ancora più marcata rispetto al trasporto stradale privato/individuale, raggiungendo cali anche superiori al 90% nel periodo marzo-aprile 2020, non ancora recuperati a luglio 2020 dove la perdita rispetto al periodo pre-COVID (gennaio 2020) è ancora del 40%; la circostanza secondo cui a luglio 2020 gli spostamenti del trasporto collettivo risultano inferiori del 40%, a fronte di una ripresa quasi totale degli spostamenti individuali su strada (riduzione compresa tra 0÷20%), lascia intendere che possa essere avvenuta o una “pericolosa” e non sostenibile diversione modale dalle modalità di trasporto collettive a quelle individuali (riluttanza verso gli spostamenti che non riescono a garantire pienamente il distanziamento sociale), ovvero ci sia stata, in aggiunta o in sostituzione, una riduzione complessiva della domanda di mobilità generale imputabile prevalentemente e agli spostamenti del TPL (es. perdurare dello smart-working, minore esigenze di mobilità);

gli spostamenti ferroviari sull’ Alta Velocità ( AV) hanno subito una riduzione sino a quasi il 100% nel periodo marzo-aprile 2020, anche a fronte di una riduzione dei servizi offerti di oltre il 95%; tale contrazione persiste ancora a luglio 2020 con una domanda di mobilità inferiore del 60% e con un’offerta di servizi inferiori di circa il 20% rispetto al 2019;

AV) hanno subito una riduzione sino a quasi il 100% nel periodo marzo-aprile 2020, anche a fronte di una riduzione dei servizi offerti di oltre il 95%; tale contrazione persiste ancora a luglio 2020 con una domanda di mobilità inferiore del 60% e con un’offerta di servizi inferiori di circa il 20% rispetto al 2019; gli spostamenti ferroviari su servizi Inter City (IC ed ICN) hanno subito un trend confrontabile con quello osservato per i servizi AV, con perdite sino ad oltre il 95% nel periodo marzo-aprile 2020 ed una persistente contrazione anche a luglio 2020 con una domanda di mobilità inferiore del 50% rispetto al 2019;

(IC ed ICN) hanno subito un trend confrontabile con quello osservato per i servizi AV, con perdite sino ad oltre il 95% nel periodo marzo-aprile 2020 ed una persistente contrazione anche a luglio 2020 con una domanda di mobilità inferiore del 50% rispetto al 2019; gli spostamenti su servizi aerei hanno subito una riduzione della domanda e dell’offerta che inizia a marzo 2020 e raggiunge un minimo nel periodo aprile-maggio 2020 (-99%), per poi iniziare timidamente a crescere, mostrando a luglio ancora una significativa riduzione del 75% della domanda passeggeri, del 60% per quanto riguarda i servizi offerti e del 30% per le merci trasportate;

hanno subito una riduzione della domanda e dell’offerta che inizia a marzo 2020 e raggiunge un minimo nel periodo aprile-maggio 2020 (-99%), per poi iniziare timidamente a crescere, mostrando a luglio ancora una significativa riduzione del 75% della domanda passeggeri, del 60% per quanto riguarda i servizi offerti e del 30% per le merci trasportate; gli spostamenti su servizi marittimi hanno subito una riduzione della domanda passeggeri (merci) leggermente differente rispetto a quella osservata per i servizi terrestri, con perdite sino al 90÷100% (10÷20%) nel periodo aprile-maggio 2020, per poi iniziare a crescere mostrando a luglio 2020 ancora una significativa riduzione del 20% della domanda passeggeri (del 100% per quella delle crociere); per contro, per le merci si osserva invece una ripresa quasi totale per i TEU e le tonnellate (-10% rispetto al 2019) ed un +20% per i traffici Ro-Ro, rispetto ad un analogo periodo del 2019.

In allegato il documento integrale

