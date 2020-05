Covid 19: MOM prima azienda del trasporto pubblico ad effettuare il test a tutela di lavoratori e passeggeri

(FERPRESS) – Treviso, 7 MAG – Mobilità di Marca Spa ha chiesto e ottenuto di poter aderire al programma di screening sierologico per prevenire la diffusione del COVID-19. Nelle giornate del 9, 11 e 14 maggio, tutti i 600 dipendenti dell’azienda del trasporto pubblico locale della Marca Trevigiana saranno chiamati a sottoporsi al test rapido, ed eventualmente, al tampone naso-faringeo.

