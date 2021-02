COVID-19 e trasporti: il Coreper approva il mandato per la proroga della flessibilità temporanea per le licenze

(FERPRESS) – Roma, 4 FEB – Oggi gli ambasciatori degli Stati membri hanno concordato un mandato negoziale per il rinnovo delle misure temporanee volte ad aiutare i trasportatori e i cittadini che non sono in grado di soddisfare determinati requisiti amministrativi a causa delle misure contro la COVID-19 adottate negli Stati membri.

La proposta estende la possibilità di prorogare temporaneamente la validità di specifici certificati, licenze e autorizzazioni nei settori dei trasporti stradali, ferroviari e per vie navigabili interne nonché della sicurezza marittima. Il provvedimento riguarda ad esempio le patenti di guida, i controlli tecnici dei veicoli a motore e i certificati di conduzione di navi. Fa seguito a norme analoghe adottate nel maggio 2020.

Poiché la crisi COVID-19 persiste, l’UE sta facendo quanto necessario per garantire la certezza del diritto nel settore dei trasporti ed evitare possibili perturbazioni del mercato. E non sono solo i professionisti dei trasporti a essere interessati: i conducenti privati potrebbero trovarsi nell’impossibilità di rinnovare la patente di guida a causa delle restrizioni dovute alla COVID-19. La presidenza portoghese lavora con il Parlamento europeo per finalizzare rapidamente queste norme aggiornate.

Pedro Nuno Santos, ministro portoghese delle Infrastrutture e dell’edilizia abitativa, presidente del Consiglio

La posizione del Consiglio consente di prorogare di 10 mesi la validità dei certificati, delle licenze e delle autorizzazioni con date di scadenza comprese tra il 1º settembre 2020 e il 30 giugno 2021.

Nel caso dei certificati di formazione professionale e delle patenti di guida disciplinati dalle norme del maggio 2020, la loro validità può essere prorogata di ulteriori sei mesi o, in alcuni casi, fino al 1º luglio 2021, per far fronte a un arretrato amministrativo di certificati e licenze scaduti.

Qualora i rinnovi rimangano impraticabili oltre il termine stabilito dal regolamento, gli Stati membri interessati possono chiedere alla Commissione di autorizzare un’ulteriore proroga. Tale richiesta deve essere debitamente giustificata e la decisione di concedere la proroga richiede una valutazione che accerti che tale proroga non aumenterà in modo sproporzionato i rischi per la sicurezza dei trasporti.

Gli Stati membri che non hanno bisogno delle proroghe previste dal regolamento non sono tenuti ad applicarle. Tuttavia, al fine di garantire il buon funzionamento del mercato unico e il proseguimento delle attività transfrontaliere, gli Stati membri che decidono di non applicare talune disposizioni dovranno accettare i certificati, le licenze e le autorizzazioni la cui validità è stata prorogata in altri Stati membri.

Pubblicato da COM il: 4/2/2021 h 14:02 - Riproduzione riservata