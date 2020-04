Covid-19: crollano i fatturati delle imprese della sosta e mobilità. AIPARK scrive al Governo

(FERPRESS) – Roma, 2 APR – Sospensione dei pagamenti, rinegoziazione dei contratti di concessione e misure per favorire l’accesso al credito.

E’ ciò che chiede AIPARK-Associazione Italiana Operatori Sosta e Mobilità, in una lettera indirizzata al Governo e all’Anci. L’associazione, che rappresenta i gestori dei parcheggi in struttura e della sosta tariffata su strada (comparto che coinvolge più di 300.000 addetti) esprime preoccupazione per il futuro del settore che, come molte attività produttive, si trova ad affrontare, in piena emergenza Coronavirus, un’improvvisa contrazione del volume di attività, legata alla riduzione del traffico, registrando un crollo dei coefficienti di utilizzo dei parcheggi, con decrementi medi di oltre il 90% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, e un trend di ulteriore contrazione nelle ultime due settimane.

Le aziende rappresentate da AIPARK, che operano prevalentemente in regime di concessione o con contratti di servizio con le Pubbliche Amministrazioni, stanno soffrendo e sono esposte al rischio di collasso economico-finanziario, per questo, oltre al diritto all’accesso alle misure di sostegno alle imprese previste nel DL n. 18 del 17/03/2020, l’associazione chiede che vengano estesi a tutte le imprese del settore indipendentemente dalla loro dimensione:

• la sospensione del pagamento dei canoni per i parcheggi in struttura e in superficie;

• la sospensione del pagamento di ogni imposta, tassa, tributo o debito, dovuti alle Amministrazioni pubbliche;

• la sospensione del pagamento delle rate per il rimborso di mutui o finanziamenti;

• l’impegno da parte di tutte le Amministrazioni e gli enti concedenti a negoziare misure idonee per il riequilibrio dei contratti di concessione;

• specifiche misure di accesso al credito, garantito dallo Stato.

“Il nostro è un appello a sciogliere immediatamente il nodo della liquidità” spiega Laurence Bannerman, segretario generale di AIPARK “per evitare che questa situazione produca conseguenze irreversibili per le imprese. Offriamo inoltre piena disponibilità a diversi utilizzi delle infrastrutture gestite per supportare la lotta all’epidemia in corso”.

Pubblicato da COM il: 2/4/2020 h 15:13 - Riproduzione riservata