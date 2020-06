Cotral: Ricci (Fit-Cisl Lazio), accordo per assunzione di 100 operatori di esercizio entro l’estate.

(FERPRESS) – Roma, 12 GIU – “Cotral ha sottoscritto ieri con Cgil, Cisl, Uil e Ugl un accordo che, dando seguito a intese siglate precedentemente, prevede entro l’estate l’assunzione di 100 operatori di esercizio: si tratta di un risultato importante e non scontato, che colma il gap occupazionale dovuto al personale in quiescenza, e che darà finalmente la possibilità di un trasferimento a quei lavoratori le cui attività sono lontane da casa, dando loro la possibilità di una migliore conciliazione vita-lavoro”.

E’ quanto rende noto il Segretario Regionale responsabile del dipartimento Mobilità della Fit-Cisl del Lazio, Roberto Ricci, aggiungendo che “dato il momento difficile che ha attraversato il comparto trasporti a causa dell’emergenza Coronavirus, la decisione presa dall’azienda è coraggiosa, e va incontro a una categoria di persone che sono state e sono in prima linea per garantire i Trasporti, a dispetto dei timori per un eventuale contagio. Le ulteriori assunzioni permetteranno a Cotral di arrivare a settembre al massimo della forza, e di garantire la performance chilometrica prevista dal contratto di servizio, prevedendo anche un futuro percorso di promozioni per il personale meritevole. A ciò si aggiunge che, nonostante la congiuntura critica, l’azienda sta sostenendo le spese dei test sierologici che i dipendenti effettuano su base volontaria: si tratta di un ulteriore gesto di rispetto nei confronti dei lavoratori, che rappresentano il fulcro della vita aziendale. Quando la cultura del dialogo e della concertazione prevalgono, si ottengono risultati importanti”.

