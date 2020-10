Cotral: pubblicato il bando per affidare a operatori privati servizi bus integrativi a supporto corse scolastiche

(FERPRESS) – Roma, 26 OTT – Ad oggi Cotral già svolge 500 corse al giorno in più rispetto al programma scolastico dello scorso anno, offrendo il 25% di servizio aggiuntivo per compensare il limite di capienza dei mezzi.

Ciò è stato possibile grazie ad un provvedimento della Regione Lazio di affidamento ai privati, a partire dalla riapertura delle scuole, il 14 settembre, per la durata di un mese. La gara bandita da Cotral permetterà di proseguire questo servizio fino alla fine dell’anno scolastico.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 26/10/2020 h 14:41 - Riproduzione riservata