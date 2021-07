Cosenza: presentato libro fotografico di Sirianni Dalla Mediterranea Calabro-Lucane alle Ferrovie della Calabria

(FERPRESS) – Cosenza, 27 LUG – Sbuffa la locomotiva verso l’altipiano silano con tutto il suo carico di ricordi, di luoghi, di donne e uomini che li hanno vissuti. Da viaggiatori o facendole, quelle locomotive, camminare, come i macchinisti, i capitreno, i fuochisti che, refrattari al calore, alimentavano le macchine rifornendole di carbone. E poi i i casellanti e i capistazione che fischiavano per annunciare la partenza dei convogli. Un campionario di varia umanità consegnato alla storia, ma che nel libro fotografico di Fedele Sirianni, “Dalla Mediterranea Calabro-Lucane alle Ferrovie della Calabria”, edito da DEA, casa editrice di Camigliatello Silano, animata dall’instancabile Egidio Bevilacqua, rivive con tutto il suo inestimabile patrimonio di vita vissuta, eternando il suo passaggio sulla terra, come se fosse ieri.

Pubblicato da COM il: 27/7/2021 h 14:12 - Riproduzione riservata